الامارات | يارمولينكو وبن شرقي وجاندير الأفضل هجومياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سطع ثمانية نجوم بين الصفقات الأجنبية الجديدة في سماء الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، إذ فرض الثلاثي لاعب العين، الدولي الأوكراني أندريه يارمولينكو، ولاعب الجزيرة أشرف بن شرقي، ولاعب النصر جاندير برينو أنفسهم بوصفهم أفضل اللاعبين في الهجوم، فيما شكل لاعب محور اتحاد كلباء، السلوفاكي فيليب كيسي ومدافع النصر، البرازيلي لوكاس ألفيس صمام أمان فريقيهما.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن رابطة دوري المحترفين فإن لاعب فريق العين، الدولي الأوكراني يارمولينكو حافظ على صدارته لقائمة التمريرات المؤثرة للجولة الثانية على التوالي وذلك بعد أن رفع رصيده إلى ثماني تمريرات، وكان لافتاً أن قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر يملك العدد نفسه من التمريرات ما يوضح أن الأخير لايزال محتفظاً بموهبته الكروية وأن الصراع قد ينحصر فيما بينهما.

بدوره، عزز لاعب الجزيرة، المغربي أشرف بن شرقي رصيده من المراوغات الناجحة التي ألهبت حماس مشجعيه التي حضرت في مدرجات استاد محمد بن زايد ليحتفظ المغربي بصدارة أكثر اللاعبين تنفيذاً للمراوغات الناجحة للجولة الثانية على التوالي بعد أن وصلت مراوغاته إلى 11.

واعتلى لاعب النصر، البرازيلي جاندير برينو الشهير بـ«جاجا» قائمة أكثر اللاعبين الأجانب الجدد تنفيذاً للكرات العرضية بعد مرور جولتين، إذ نفذ الوافد الجديد ثماني عرضيات وضعته في المركز الرابع في الترتيب العام لأكثر اللاعبين إرسالاً للكرات العرضية التي يتصدرها لاعب العين بندر الأحبابي بـ12.

واستحق لاعب اتحاد كلباء، السلوفاكي فيليب كيسي لقب «برج المراقبة»، إذ حافظ على صدارة أكثر المواجهات الهوائية الناجحة على مستوى اللاعبين الجدد والقدامى وذلك بـ14 تدخلاً، مستفيداً في ذلك من طوله الفارع الذي يبلغ 198 سم، كما أن اللاعب ذاته يتصدر قائمة أكثر المواجهات الناجحة في المجمل بـ23 مواجهة.

وفرض مدافع النصر، البرازيلي لوكاس ألفيس «29 عاماً» المعروف بـ«لوكاو»، والقادم من باس لاميا اليوناني، نفسه في قائمة أكثر اللاعبين تنفيذاً لتمريرات الصحيحة، وكان لافتاً أنه رغم مركزه الذي لا يقبل أي أخطاء، إلا أنه استطاع أن يمرر 127 تمريرة صحيحة، محتلاً بذلك المركز الرابع في القائمة التي يتصدرها زميله طارق أحمد بـ192 تمريرة. وشكل ثلاثي خط دفاع البطائح علامة فارقة بتصدرهم قائمة أكثر اللاعبين تشتيتاً للكرات، ويتصدر القائمة حمدان ناصر بـ19، يليه البرتغالي أورتور جورجي الذي انتقل لصفوف الفريق في الموسم الجاري بـ17 تشتيتاً، ويأتي من خلفه زميله حبيب يوسف بـ17 تشتيتاً أيضاً.

وظهر لاعب الجزيرة، الدولي الروماني فلورين تاناسي «27 عاماً» والقادم من نادي ستيوا بوخارست الروماني في قائمة أكثر اللاعبين تسديداً على المرمى، واحتل قائمة أكثر الأجانب الجدد تسديداً بست مرات في القائمة التي يتصدرها في المجمل مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو بـ15 تسديدة.

واحتل لاعب وسط الظفرة، المغربي الأصل الهولندي الجنسية محمد رايحي قائمة أكثر اللاعبين الجدد في التغطية وذلك بـ17 مرة على الرغم من أدواره الهجومية، فيما يتصدر القائمة، حارس دبا حميد عبدالله بـ24 تغطية.

إحصاءات أبرز اللاعبين الجدد بعد مرور جولتين

■ الأكثر تمريراً مؤثراً: لاعب العين يارمولينكو (ثماني تمريرات).

■ الأكثر مراوغات: لاعب الجزيرة أشرف بن شرقي (11 مراوغة).

■ الأكثر كرات عرضية: لاعب النصر جاندير (ثماني عرضيات).

■ الأكثر مواجهات ناجحة: لاعب اتحاد كلباء كيسي (23 مواجهة).

■ الأكثر تمريرات صحيحة: لاعب النصر ألفيس (127 تمريرة).

■ الأكثر تشتيتاً للكرات: لاعب البطائح جورجي (17 تشتيتاً).

■ الأكثر تسديداً: لاعب الجزيرة تاناسي (ست تسديدات).

■ الأكثر اعتراضاً للكرات: لاعب الظفرة محمد رايحي (17 اعتراضاً).