شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. حمدي النقاز ثالث صفقات الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع الظهير التونسي الدولي حمدي النقاز بعقد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ووقع النجم التونسي بعد ترحيبه بالانضمام لصفوف الدراويش باعتباره أحد أكبر القلاع الرياضية في مصر والوطن العربي وفي ظل حجم الجماهيرية الكبيرة.

وحرص مسئولو الإسماعيلي على ضم تلك الصفقة التي تعد من العيار الثقيل في سبيل السياسة التي ينتهجها نحو إعادة الفريق لسابق عهده كمنافس وحاصد للألقاب.

واجتاز اللاعب صاحب المسيرة المميزة في النجم الساحلي والترجي والزمالك سابقا الاختبار الطبي بنجاح ليتم حسم كافة الأمور التعاقدية الخاصة به.

جدير بالذكر أن تلك الصفقة تعد الثالثة بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي.