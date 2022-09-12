شكرا لقرائتكم خبر عن كولر مدرب الأهلي الجديد لعب في مصر قبل 34 عاما.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى البعض أن السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي الجديد، يأتي الآن مصر للمرة الأولى في تاريخه، لكن هذه المعلومة ليست صحيحة، حيث سبق للمدير الفني الجديد للمارد الأحمر، أن لعب في مصر وتحديدًا في استاد القاهرة قبل 34 عامًا.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميا مع السويسري مارسيل كولر كمدير فني لفريق الكرة، بعقد يمتد لموسمين خلفا للبرتغال سواريز.

كان ذلك في مباراة ودية دولية بين مصر وسويسرا، وكان كولر أحد أعمدة المنتخب السويسري في ذلك الوقت، وخسر منتخب مصر الوطنى بثلاثة أهداف مقابل هدف، تحت قيادة الراحل الجنرال محمود الجوهري.

كان سن كولر في تلك اللحظة 28 عامًا، ويلعب لنادي جراسهوبرز السويسري، وهو النادي الذي لم يغادره حتى أعلن اعتزاله.

المباراة دارت أحداثها يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر عام 1988، ونجح داريو زوفي تسجيل هدفا لسويسرا في الدقيقة 35 من الشوط الأول، وعاد ليضيف هدفا ثانيا في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، قبل أن يختتم زميله هاينز هيرمان الثلاثية في الدقيقة 23 بالشوط الثاني، فيما أحرز إبراهيم حسن هدف مصر الوحيد في هذا اللقاء في الدقيقة 35 من الشوط الثاني .

جاء تشكيل منتخب مصر في هذه المباراة على النحو التالي :أحمد شوبير- اشرف قاسم و إبراهيم حسن وهشام يكن وأحمد رمزي، إسماعيل يوسف وأحمد الكاس وعلاء ميهوب وعفت نصار، محمد رمضان وخالد عيد.