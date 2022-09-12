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الزمالك يهزم الأهلى23/27 ويتوج بطلا لكأس سوبر اليد

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القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة اليد بنادى الزمالك  بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة23/27  بالمواجهة التى  جمعت كلا الفريقين على  صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى إستضافت المنافسة على مدار ثلاث أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى. 

 

و إنتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13   لصالح الزمالك ، وسط محاولات الأهلى  لتقيل فارق الأهداف .

 

وشهد الشوط الثانى مواصلة الزمالك التألق من أجل حصد اللقب عن طريق أصحاب الخبرات . 

 

فيما شهد إنطلاق المنافسة فوز الزمالك على سبورتنج بضربة البداية أول أمس السبت بنتيجة 36/37 فى الوقت الإضافي بعد التعادل فى الوقت الأصلي بنتيجة 29/29، قبل أن يلتقى الأهلى مع سبورتنج مساء أمس فى نفس التوقيت  و يحقق الفوز بنتيجة 20/21 . 

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا، 13 سبتمبر موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022 / 2023. 

 

كما تم تحديد 16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004. 

 

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022 / 2023 يوم 16 سبتمبر الجارى ، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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