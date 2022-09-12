شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى23/27 ويتوج بطلا لكأس سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى إستضافت المنافسة على مدار ثلاث أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.

و إنتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك ، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف .

وشهد الشوط الثانى مواصلة الزمالك التألق من أجل حصد اللقب عن طريق أصحاب الخبرات .

فيما شهد إنطلاق المنافسة فوز الزمالك على سبورتنج بضربة البداية أول أمس السبت بنتيجة 36/37 فى الوقت الإضافي بعد التعادل فى الوقت الأصلي بنتيجة 29/29، قبل أن يلتقى الأهلى مع سبورتنج مساء أمس فى نفس التوقيت و يحقق الفوز بنتيجة 20/21 .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا، 13 سبتمبر موعداً لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022 / 2023.

كما تم تحديد 16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022 / 2023 يوم 16 سبتمبر الجارى ، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.