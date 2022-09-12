شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج عويس يعلن رحيله عن المصري ويودع الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع حجاج عويس، لاعب النادي المصري، جماهير بورسعيد، معلنا رحيله عن النادي قبل بداية الموسم الجديد.

وكتب حجاج عويس، عبر حسابه على فيس بوك: شكرا جمهور النادي المصري شكرا مجلس الإدارة شكرا كل اللاعبين شكرا لكل فرد من الجهاز الطبي والإداري شكرا عمال غرف الملابس يعلم الله إني على مدار أربع سنوات بذلت قصارى جهدي لإسعاد الجمهور العريق ولم اتجه في اختلاق أي أزمات شرف كبير ليا ارتباط اسمي وارتداء تيشرت النادي ف يوم من الأيام.

وحسم النادي المصري، 5 صفقات حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التي يسير عليها النادي البورسعيدي، استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصري في استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.

وخلال الساعات الأخيرة، تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي المصري على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، وكذلك الفلسطيني نيكولاس ألبرتو زيدان لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

وما زال المصري في مفاوضات قوية لضم حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وأيمن سعيد موكا، لاعب فريق لافيينا.