شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني: قرار شركة المتحدة جاء في وقته بسبب كثرة الشائعات والأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني السابق لفريق سموحة، أنه سعيد جدا بقرار الشركة المتحدة بالرد على الأكاذيب والشائعات؛ بسبب كثرة الأخبار المزيفة التي انتشرت في الفترة الماضية.

وقال عبد الحميد بسيونى، في تصريحات خاصة: إنه شخصيا يتعرض للكثير من الأخبار الكاذبة، فما بالك بالمؤسسات والكيانات الموجودة داخل الدولة، واعتبر هذا القرار جاء في وقته لانتشار الأخبار المزيفة، وأنا اول الداعمين لهذا القرار.

أكّد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنَّ الانتصار في معركة الوعي كان وما زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة في مختلف إصداراتها الصحفية والتليفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامي على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام ببناء وعي حقيقي.

وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، أنَّه في هذا الإطار تمّ تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، وتُذاع هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وذلك وفقًا لما أذاعته قناة «إكسترا نيوز».