شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن ضم أحمد ياسر ريان لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادي سيراميكا، عن تعاقده مع أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 4 مواسم.

ووقع أحمد ياسر ريان على عقود انضمامه رسميا، بناءً على رغبة أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا.

وسبق أن انضم أحمد ياسر ريان إلى صفوف سيراميكا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وتألق أحمد ياسر ريان، بصورة لافتة للنظر مع سيراميكا، خلال فترة الإعارة، حيث تمكن من تسجيل 16 هدفاً وصناعة هدف وحيد.