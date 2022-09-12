شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الأهلى 13 /11 فى الشوط الأول بختام سوبر اليد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 11/13 فى الشوط الأول بالمواجهة، التى تجمع كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.

وشهد انطلاق المنافسة فوز الزمالك على سبورتنج بضربة البداية أول أمس السبت بنتيجة 36/37 فى الوقت الإضافي بعد التعادل فى الوقت الأصلي بنتيجة 29/29، قبل أن يلتقى الأهلى مع سبورتنج مساء أمس فى نفس التوقيت، ويحقق الفوز بنتيجة 20/21.

والفريق الفائز فى هذه المباراة سيتوج بلقب كأس السوبر المصرى.

ويعول الزمالك فى اللقاء على خبرات الثنائى، أحمد الأحمر وأكرم يسرى، ومعهم الصفقتان الجديدتان، محمد ياسين وشادى خليل، بينما يضم الأهلى فى صفوفه صفقتين جديدتين، هما راؤول نانتس البرازيلى القادم من دينامو بوخارست الروماني، وشهاب عبد الله قادما من طلائع الجيش.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا، 13 سبتمبر موعدا لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022 / 2023.

كما تم تحديد 16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022 / 2023 يوم 16 سبتمبر الجارى، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.