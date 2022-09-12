شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعتمد التشكيل الجديد للجهاز الفني لفريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تشكيل الجهاز الفني والإدارى والطبي للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2022_2023، وذلك عقب الاجتماع الذى عقده اليوم محمد مصيلحى، رئيس النادى بالمدير الفني، لزعيم الثغر زوران مانولوفيتش، بحضور أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الكرة، ومحمد سلامة عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الكرة، والكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين، وعضو لجنة الكرة، ووافق السادة الحضور على جميع الاختيارات الخاصة بالجهاز المعاون والتي وقع اختيار "زوران" عليها للعمل معه ضمن جهازه الجديد، وجاء تشكيل الجهاز على النحو التالى: –

زوران مانولوفيتش _ المدير الفني "صربيا"

الكابتن كريم بن سالم سباعى _ مدرب عام "تونس"

الكابتن محمد إبراهيم _ مدرب

الكابتن محمد لطفى _ مدرب مساعد

الكابتن محمد رشيد المكاوى _ مدرب حراس المرمى "المغرب"

الجهاز الإدارى

الكابتن سمير محجوب _ مدير إداري

الكابتن يحيى فضل _ إدارى

الجهاز الطبي

الدكتور عمرو الأشلم _ طبيب

الدكتور محمد عبد الفتاح _ أخصائى تأهيل

مُدلكين : إسلام السيد – محمد حسن – محمد حسنين

وقد قرر المدير الفني "زروان" أن يكون غدا أول تجمع للفريق لبدء فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد، وإقامة معسكر مغلق في الفترة من يوم 24 سبتمبر حتى 8 أكتوبر القادم.