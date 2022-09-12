شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحصل على توقيع حمدي النقاز لمدة ثلاثة مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادي الإسماعيلي في التعاقد مع التونسي حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق، استعدادا للموسم الجديد، حيث وقّع اللاعب على عقد لمدة ثلاثة مواسم، ومن المنتظر أن تعلن إدارة الدراويش عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 11 يومًا، وذلك بعد ختام مشواره بمنافسات الدوري المحلي.

وخاض الدراويش آخر مبارياته ضد طلائع الجيش والتي أقيمت على ملعبه بالإسماعيلية دون حضور جماهيري وانتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.

وكان مجلس إدارة النادي، قد قرر الاعتماد على الناشئين ولاعبي فريق الأمل في اللقاء الختامي من أجل تحديد المميز منهم تمهيداً للاعتماد على جهودهم بشكل تدريجي وحسب حاجة الفريق خلال الموسم الجديد.

وقاد خالد القماش مدير قطاع الناشئين وجهازه المعاون من القطاع، هذه المباراة في ختام مشوار الإسماعيلي فى المسابقة المحلية.

وأنهى الاسماعيلى الموسم محتلا المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.