شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الإثنين 12 -9-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تعاقد الأهلي مع السويسري كولر لتدريب الفريق في الموسم الجديد، وكذلك استعدادات الزمالك لبداية المشوار الافريقي في الموسم الجديد.

محمد حمدى يمدد تعاقده مع إنبى 5 مواسم

نجح مسئولو نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، تمديد عقد محمد حمدي لاعب الفريق البترولى لمدة 5 سنوات في إطار سياسة الفريق للحفاظ على اللاعبين البارزين داخل الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إنبي عبر موقع "فيس بوك"؛ صورة للاعب رفقة أيمن الشريعي رئيس النادي معلقا عليها: "اللاعب محمد حمدى يمدد تعاقده مع نادى انبى لمدة 5 مواسم مقبلة".

منتخب الشباب يستدعى 5 لاعبين من الزمالك

تلقي نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ، يخطره باستدعاء 5 لاعبين من فريق الشباب مواليد 2003 بالنادي، للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب الوطني للشباب.

وضمت قائمة اللاعبين المختارين كلا من: عبدالرحمن نفاد حارس المرمى، طارق علاء، ماجد هاني، محمد كمال "أوماجا"، أحمد عبدالرحيم "إيشو".

سيراميكا يعلن رحيل مهاجمه شادي حسين دون تحديد وجهته القادمة

نشر مسئولو نادى سيراميكا، بيان على المنصات الإعلامية الخاصة بالنادى تعلن عن رحيل مهاجم فريقه الكروى شادى حسين، دون تحديد واجهته القادمة.

وجاء فى بيان سيراميكا ما يلي: "بعد رحلة كفاح طويلة امتدت لأكثر من 8 سنوات، خرج شادي حسين، الهداف التاريخي لنادي سيراميكا ، من الباب الكبير، وصلت رحلة النجاح إلى المحطة الأخيرة، كان فيها النجم الكبير، المثل والقدوة.. النموذج الحي في الاخلاص والتفاني، الرقم الفاعل في شراكة نجاح، ساهم فيها شادي حسين مع زملائه على مر السنين، في ملحمة صعود سيراميكا كليوباترا إلى دوري الأضواء، وظل متمسكًا بارتداء قميص سيراميكا كليوباترا، مدافعًا عنه، في دوري الظل، رافضًا كل مغريات الرحيل، رغم العروض التي انهالت عليه لسنوات طوال، لكنه ظل على العهد، متشبثا بحلم الصعود مع الفريق إلى الدوري الممتاز، وتثبيت دعائمه بين الكبار.

كولر يعقد جلسات تحفيزية مع لاعبي الأهلي

يواصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقد جلسات خاصة مع لاعبي الفريق الأحمر بشكل يومي من أجل شرح خطة عمله في المرحلة القادمة وتحفيز اللاعبين على تقديم كل ما لديهم وبذل أقصى جهدهم في التدريبات لنيل ثقة المدير الفني وحجز مكان في تشكيل الأهلي الأساسي بدءًا من الموسم الجديد.

وحث كولر لاعبي الأهلي على ضرورة الالتزام بتنفيذ تعليماته الفنية وتطبيق الأفكار التي يكلف اللاعبين بتنفيذها واللعب بروح قتالية وعدم الوقوع في الأخطاء حتى يكون لهم دور مع المدرب السويسري في الفترة القادمة، مع وعدهم بمنح الفرصة لكل اللاعبين الذين يلتزمون بتنفيذ الواجبات المطلوبة منهم.

تعليمات خاصة من فيريرا لسيف الدين الجزيرى

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي .

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة خلال مران اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى.

تقسيمة قوية بين لاعبى الزمالك استعدادًا لبطل تشاد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشهدت التقسيمة ظهور الرباعي محمد عواد ويوسف إبراهيم "أوباما" وزكريا الوردي ومحمد عبد الشافي بمستوى جيد، وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال التقسيمة.

فيتوريا يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب غدًا

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على السماح لوسائل الإعلام بالتواجد فى مران المنتخب غدًا، فى اليوم الأول للمعسكر الذى تتخلله وديتا النيجر وليبريا.

وقرر فيتوريا أن يكون تدريب المنتخب الأول مفتوحًا للقنوات والمصورين، غدا الثلاثاء فى الخامسة والنصف مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

المنتخب يعسكر غداً بالقائمة الأولية حتى 17 سبتمبر

يتجمع المنتخب الوطني غدًا، الثلاثاء، فى أول معسكر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، بالقائمة الأولية التى أعلن عنها الجهاز الفني فى وقت سابق، دون إحداث أى تغييرات، وذلك حتى 17 سبتمبر الجاري.

جاءت قائمة اللاعبين المحليين دون لاعبي الزمالك وفيوتشر كالتالي: "حراسة المرمى.. محمد الشناوي "الأهلي" .. أحمد الشناوي "بيراميدز".. محمد صبحي "فاركو، وخط الدفاع .. عمر جابر "بيراميدز" - كريم فؤاد "الأهلي" - محمد عبد المنعم "الأهلي" - اسامة جلال "بيراميدز" - باهر المحمدي - علي جبر - ايمن اشرف - محمد حمدي "بيراميدز".

سبب غياب مخطط أحمال الأهلى عن مؤتمر تقديم جهاز كولر

غاب السويسري تيزيا أندرياس أندويا، مخطط أحمال الأهلي الجديد، عن مؤتمر تقديم الجهاز الفني الجديد بقيادة مارسيل كولر، بينما تواجد كل من هارالد جامبيرلي المدرب العام، وياسين الميكاري محلل الأداء، وسامي قمصان المدرب، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، ولكن غاب مدرب اللياقة البدنية.

وجاء سبب غياب مخطط الأحمال بسبب تواجده مع اللاعبين فى أحد المراكز الخاصة لإجراء قياسات بدنية شاملة، من أجل التعرف على المستوى البدنى لكل اللاعبين خلال الفترة الحالية فى بداية التحضير للموسم الجديد.

توقيع الكشف الطبى على الحكام فى مركز الطب الرياضى.. صور

خضع عدد من الحكام الدوليين لإجراء الكشف الطبى داخل أحد المراكز الطبية، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد من الدورى الممتاز لكرة القدم، وتمهيداً لاختيار حكام القائمة الدولية للموسم الجديد.