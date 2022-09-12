شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يصدر بيانا لطمأنة الجماهير على ملف المدرب ويؤكد: نسير بالطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن مجلس إدارة نادي غزل المحلة، برئاسة على العباسى، جماهير الفريق فى ملف المدرب الجديد، من خلال إصدار بيان لتوضيح بعد النقاط الخاصة بشأن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول والتعاقد مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وجاء بيان مجلس إدارة غزل المحلة كالتالي:-

في ضوء الترتيب للمرحلة القادمة؛ يودُّ مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس علي العباسي، توضيح عدة حقائق حول عدد من الأمور المتعلقة بأحوال فريق كرة القدم:

بدايةً، يطيب للمجلس أن يؤكد على كامل اعتزازه وتقديره لجماهير المحلة الوفية، التي طالما ساندت، وتساند، الفريق، ويعتبرها المجلس اللاعب رقم 1 في كل وقت، ويؤكد تفهُّمه للقلق الذي أصاب البعض بسبب عدم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد للفريق حتى الآن، أو عدم الإعلان عن الصفقات القادمة، وفي هذا الصدد يودُّ المجلس أن يؤكد طمأنة جماهيرنا على سير الأمور في نصابها الصحيح، وأن أعضاء المجلس، وعلى رأسهم المهندس علي العباسي، يقومون ببذل كل الجهد المطلوب؛ من أجل وضع فريقنا العريق في مساره الصحيح، باختيار جهاز فني على مستوى عالٍ، يحقق الطموح الذي تضعه الجماهير -وقبلها إدارة النادي- على عاتق الفريق. كذلك يجري العمل على قدم وساق من أجل اختيار أفضل الكفاءات من اللاعبين المتاحين أمام النادي للانضمام للفريق في الموسم المقبل.

ولعل الجميع تابع كيف جرت الأمور في الفترة الماضية، وعاينَ القرارات الهامة التي اتخذها المجلس في إطار إعادة ترتيب العمل داخل قطاع الناشئين بالنادي؛ وهو ما يأمل المجلس أن يحقق المردود الطيب الذي نأمله جميعًا، في الفترة القادمة.

وفيما يتعلق بانتقاد البعض لمسألة السرية -غير المعتادة- في العمل خلال الفترة الراهنة؛ فإن المجلس يود تأكيد أن ترتيب البيت من الداخل، واتخاذ القرارات المصيرية يتطلبان هذا القدر من السرية، وأن أي قرار يتم اتخاذه سيُعلَن عنه بشكل فوري عبر المركز الإعلامي للنادي، الذي يعدُّ هو الناطق الوحيد بلسان النادي، ويهيب مجلس الإدارة بجماهيرنا الكبيرة ألا تنساق وراء الشائعات التي تهدف إلى ضرب استقرار النادي، وإحباط محبيه.