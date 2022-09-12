طرابزون يخسر في الدوري التركي بمشاركة تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - خسر محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور 3-2 أمام أضنة سبور، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي، التي احتضنها ملعب "5 أوتشاك".

أحرز كيفين رودريجز هدف التقدم لأضنة في الدقيقة العاشرة، ثم تعادل أناستاسيوس باكاسيتاس لطرابزون في الدقيقة 36، وتقدم أضنة من جديد عن طريق بادو نديياي في الدقيقة 55، ثم تعادل طرابزون قبل نهاية المباراة في الدقيقة 88 عن طريقأوموت بوزوك، ليأتي الهدف القاتل وهدف الفوز لأضنة في الدقيقة ٩٢ من عمر المباراة عن طريق أكايدين.

وشارك تريزيجيه في المباراة بشكل أساسي بعد تألقه في المباراة الماضية، وخرج في الدقيقة ٨١ من عمر المباراة.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد طرابزون عند النقطة 10 في المركز الثامن، وارتفع رصيد أضنة إلى النقطة 13 ويحتل المركز الرابع.