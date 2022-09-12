الإسماعيلي يعلن التعاقد مع النقاز رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الإسماعيلي، تعاقده مع الظهير التونسي حمدي النقاز، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

وبحسب بين رسمي نشره النادي الإسماعيلي، فإن النقاز رحب بالانضمام إلى صفوف الفريق، كونه أحد أكبر القلاع الرياضية في مصر والوطن العربي.

وأوضح البيان، أن النقاز اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له بمعرفة مسؤولي الإسماعيلي بنجاح، ليتم حسم كافة الأمور التعاقدية الخاصة به.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتواجد بها النقاز في الدوري المصري، حيث سبق له اللعب في صفوف نادي الزمالك.

وتعد هذه الصفقة هي الثالثة للإسماعيلي بعدما تعاقد مع الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي.