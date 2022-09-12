مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: فاركو ملزم فقط بإخطار الزمالك بتفعيل شراء صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط

أكد مصدر باتحاد الكرة أن فاركو ليس ملزمًا بإخطار الاتحاد بتفعيل بند شراء محمد صبحي بشكل نهائي في عقد إعارته من الزمالك.

وكان الزمالك أعار محمد صبحي إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الماضي بعقد يتضمن بندًا بأحقية الشراء في نهاية الموسم.

وبينما أعلن الزمالك وفاركو نيتهما لانتقال الحارس بشكل نهائي، فاجأ النادي الأبيض الجميع بالإعلان يوم السبت الماضي عن عودته.

وشدد فاركو على أن محمد صبحي من حق النادي، وأنه سيقدم شكوى ضد الزمالك في اتحاد الكرة والاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، خصوصًا أنه أخطر القلعة البيضاء يوم 28 أغسطس الماضي بتفعيل بند الشراء.

وسأل "الخليج 365" مصدرًا باتحاد الكرة عما إذا كان فاركو ملزمًا بإطار الجبلاية بتفعيل بند الشراء، فرد "فاركو غير مجبر على إخطارنا، الإخطار يكون بينه وبين الزمالك فقط عن طريق خطابات بين المديرين التنفيذيين لكلا الفريقين".

وأضاف "بعد الإخطار يقوم فاركو بإيداع المبلغ المتفق عليه في حسابات نادي الزمالك، وهكذا يكون تفعيل العقد قد تم".

وواصل "إخطار اتحاد الكرة يكون عن طريق قيد اللاعب في القائمة المبدئية للفريق ليس أكثر، لكن لا دخل لنا بتلقي الخطاب من فاركو ومن ثم تحويله للزمالك، الأمر يتم مباشرةً بين الناديين".

واختتم "للعلم، نادي فاركو لم يقم بقيد محمد صبحي في قائمته المبدئية حتى الآن، وكذلك لم نتلق أي شكاوى من جانب النادي بشأن اللاعب".