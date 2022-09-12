بعد استقالته من منصب المدير الفني.. الاتحاد يعين محمد عمر مديرًا رياضيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري، تشكيل الجهازين الفني والإداري، وأيضًا الجهاز الطبي، لسيد البلد في الموسم المقبل، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده محمد مصيلحي رئيس النادي، بحضور المدير الفني زوران مانولوفيتش.

وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

الصربي زوران مانولوفيتش، مدير فني، والتونسي كريم بن سالم سباعي، مدرب عام، ومحمد إبراهيم مدرب، ومحمد لطفي مدرب مساعد، والمغربي محمد رشيد المكاوي.

وقرر المدير الفني الصربي أن يكون غدًا أول تجمع للفريق لبدء فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد.

إلى جانب إقامة معسكر مغلق في القاهرة، في الفترة بين 24 سبتمبر، وحتى 8 أكتوبر.

كما أعلن مجلس إدارة الاتحاد، تعيين محمد عمر مديرًا رياضيًا للفريق، بدءً من الموسم المقبل، وذلك بعد استقالته من منصب المدير الفني.