رسميًا.. سيراميكا يعلن التعاقد مع لاعب الأهلي لمدة 4 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، عن تعاقده مع أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة ٤ مواسم.

ووقع أحمد ياسر ريان على عقود انضمامه رسمياً في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس مجموعة كليوباترا.

جاء انضمام أحمد ياسر ريان لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا، بناءً على رغبة الكابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا.

وسبق أن انضم أحمد ياسر ريان إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر.

وتألق أحمد ياسر ريان، بصورة لافتة للنظر مع سيراميكا كليوباترا،خلال فترة الإعارة، حيث تمكن من تسجيل ١٦ هدفاً وصناعة هدف وحيد.