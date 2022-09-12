4 أرقام تثير تفاؤل ليفربول قبل مباراة أياكس في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يدخل ليفربول، الذي يضم المصري محمد صلاح، مباراة أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا مدعومًا بأرقام تاريخية لتحقيق الفوز، بعد الخسارة في مباراة نابولي.

ويستضيف ليفربول نظيره أياكس على ملعب "أنفيلد" غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لحساب دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول على يد نابولي بنتيجة 1-4 في الجولة الأولى من دور المجموعات، ويسعى للتعويض في مباراة الغد.

وفيما يلي 4 أرقام تدعم فرص ليفربول في مواجهة أياكس.

- ليفربول يواجه أياكس للمباراة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، فيما فاز الريدز بالمواجهتين السابقتين بنتيجة 1-0، في دور المجموعات من موسم 2020-2021.

- أياكس لم يفز في آخر 5 مباريات خاضها أمام فرق إنجليزية بدوري أبطال أوروبا، حيث تعادل مرة وخسر 4 مرات.

- في 46 مشاركة أوروبية لليفربول في كل البطولات، خسر الفريق أول مباراة على أرضه في مناسبتين فقط، أمام مارسيليا موسم 2007-2008 في دوري الأبطال، وضد أودينيزي موسم 2012-2013 في الدوري الأوروبي.

- بعد خسارته أمام نابولي في الجولة الافتتاحية، لم يسبق لليفربول أن خسر أول مباراتين له في دوري أبطال أوروبا.