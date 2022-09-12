بينها تشلسي وليفربول.. رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن المباريات الثلاث المؤجلة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عزمها استئناف منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز نهاية الأسبوع مع تأجيل ثلاث مباريات من الجولة المقبلة.

الرابطة أوضحت في بيان ٍعلى موقعها الرسمي، أن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة هي قمة ستامفورد بريدج بين تشلسي وليفربول بالإضافة إلى مباراتي مانشستر يونايتد وضيفه ليدز يونايتد ومباراة برايتون أمام كريستال بالاس.

وجاء في بيان للرابطة "ستُستأنف مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع بعد توقف مؤقت احترامًا لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية".

وأضاف "ستقام سبعة من المباريات العشر نهاية الأسبوع، مع تأجيل ثلاث مواجهات بسبب الأحداث المحيطة بجنازة الملكة" ونقص في موارد الشرطة.

وأشار البيان الى أن مباريات المرحلة الثامنة التي ستتأجل هي تشلسي وضيفه ليفربول، مانشستر يونايتد وضيفه ليدز يونايتد المقررتان الاحد، بالإضافة الى مباراة برايتون على أرضه ضد كريستال بالاس السبت التي تم تأجيلها في وقت سابق بسبب إضراب عمال السكك الحديد.

وأوضحت الرابطة "بعد مشاورات مكثفة مع الأندية والشرطة والمجموعات الاستشارية للسلامة المحلية والسلطات الأخرى، لم يكن هناك خيار آخر سوى تأجيل المباريات الثلاث" على أن تعلن "في الوقت المناسب" عن موعدها الجديد.

وأضافت الى أنه سيتم تغيير موعد انطلاق مباراتين، بينهما أرسنال ومضيفه برنتفورد الاحد التي تم تقديمها ساعتين.

وكانت الرابطة أعلنت يوم الجمعة الفائت تأجيل مباريات المرحلة السابعة بعد يوم من وفاة الملكة التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة على مدى سبعين عامًا.



(بي إن سبورت)