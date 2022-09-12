شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر: خدمة الرد على الشائعات تجهض محاولات عرقلة "مسيرة البلد وإثارة الفتنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم بالخدمة الجديدة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال إذاعة نشرات للرد على الشائعات والأكاذيب في مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والاقتصادية.

قال الصقر، في تصريحات خاصة: "أنا ضد أية شائعات تؤثر على مسيرة بلدنا وهناك أجندات خارجية مقصود بها هدم أي استقرار للبلد، ولكن بوعينا وارتباطنا ببعضنا البعض نستطيع مواجهة مثل هذه الشائعات".

وأضاف عميد لاعبى العالم: "في مجال الرياضة يكون الهدف إحداث فتنة بين الجماهير لأهداف وغرض محدد وخلق نوع من الاحتقان الذي قد يؤدي إلى كوارث".

واختتم حديثه أننا في النهاية كلنا يد واحدة ضد ظاهرة الشائعات وبلدنا محفوظة إلى يوم الدين".

وأكّد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنَّ الانتصار في معركة الوعي كان وما زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة في مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامي على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام ببناء وعي حقيقي.

وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، أنَّه في هذا الإطار تمّ تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، وتُذاع هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وذلك وفقًا لما أذاعته قناة "إكسترا نيوز".