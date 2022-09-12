شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريرا من طبيب الأهلي عن موقف المصابين في الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، تقريرا من الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، عن موقف اللاعبين المُصابين بالقلعة الحمراء.

وتحدث كولر مع طبيب الأهلي عن موقف اللاعبين المُصابين وطبيعة الإصابات التى تعرضوا لها وحجمها وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية ومدة غياب كل لاعب عن التدريبات للإصابة.

وبدأ المارد الأحمر أمس الأستعداد للموسم الجديد، بعد فترة راحة سلبية حصل عليها الفريق عقب نهاية الموسم المنقضي.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام حسين الشحات في التدريبات الجماعية بصورة كاملة، بينما شارك عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمود متولي في جانب من المران الجماعي، قبل أن يستكملوا التدريبات البدنية.

وخاض الثلاثي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا تدريبات تأهيلية، بينما واصل الجنوب إفريقي بيرسي تاو تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به في «الجيم».