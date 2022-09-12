شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر حكام بطولة أفريقيا للمحلين بالجزائر بمشاركة ثلاثى مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات معسكر حكام بطولة افريقيا للمحليين التي ستقام مطلع العام القادم بالجزائروشارك كل من محمد عادل الحكم الدولي والمحاضر الدولي سيد مراد ومحمد ابو خاطر المعد البدني وضم المعسكر 34 حكمًا للساحة من مختلف الدول الأفريقية.

وشمل المعسكر التدريب علي تقنية الفيديو وتنمية مهارات الحكام في التعامل معها واشتمل المعسكر على محاضرات نظريه داخل القاعات ومحاضرات عملية داخل الملعب لتصحيح الاخطاء وتنمية مهارات التمركز والتحرك والسيطرة علي منطقة الجزاء وذلك تحت إشراف المحاضرين دويه مدير إدارة التحكيم بالاتحاد الأفريقي، ومالانج المحاضر الدولي السنغالي وجون كلود المحاضر الأفريقي من بورندي، وسيد مراد المحاضر الأفريقي من مصر.

وأشرف على الإعداد البدني المحاضر البدني محمد حسين من جيبوتي ومعه معد اللياقة البدنية محمد أبو خاطر من مصر.



تواجد مصرى فى معسكر حكام اامم افريقيا للمحليين