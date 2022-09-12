شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يمدد تعاقده مع إنبى 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، تمديد عقد محمد حمدي لاعب الفريق البترولى لمدة 5 سنوات في إطار سياسة الفريق للحفاظ على اللاعبين البارزين داخل الفريق.



ونشر الحساب الرسمي لنادي إنبي عبر موقع "فيس بوك"؛ صورة للاعب رفقة أيمن الشريعي رئيس النادي معلقا عليها: "اللاعب محمد حمدى يمدد تعاقده مع نادى انبى لمدة 5 مواسم مقبلة".



ويواجه الفريق البترولي أزمة في اختيار المدرب الجديد، نظرًا لضيق الوقت في بدء فترة الإعداد، وأيضًا اختيار الصفقات الجديدة للنادي في الموسم الجديد، لذا فمن المقرر أن يتم اختيار الصفقات من جانب اللجنة الفنية بالنادي دون أي موافقة من المدير الفني الجديد الذي قرر رئيس النادي أن يتم اختياره من المدربين الشباب في الدوري المصري وصرف النظر عن التعاقد مع مدير فني أجنبي هذا الموسم.

في نفس السياق استقر مجلس إدارة النادي مع اللجنة الفنية على رحيل المدرب البرتغالي، نظرا لسوء مستوى ونتائج الفريق منذ توليه المسئولية، عقب رحيل حلمي طولان المدير الفني السابق.