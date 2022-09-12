شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستدعى 5 لاعبين من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ، يخطره باستدعاء 5 لاعبين من فريق الشباب مواليد 2003 بالنادي، للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب الوطني للشباب.

وضمت قائمة اللاعبين المختارين كلا من: عبدالرحمن نفاد حارس المرمى، طارق علاء، ماجد هاني، محمد كمال "أوماجا"، أحمد عبدالرحيم "إيشو".

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر المغلق للمنتخب الوطني للشباب في برج العرب بالإسكندرية، يوم 14 سبتمبر الحالي ويستمر حتى 27 من الشهر نفسه.