شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستدعى 5 لاعبين من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقي نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ، يخطره باستدعاء 5 لاعبين من فريق الشباب مواليد 2003 بالنادي، للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب الوطني للشباب.
وضمت قائمة اللاعبين المختارين كلا من: عبدالرحمن نفاد حارس المرمى، طارق علاء، ماجد هاني، محمد كمال "أوماجا"، أحمد عبدالرحيم "إيشو".
ومن المقرر أن ينطلق المعسكر المغلق للمنتخب الوطني للشباب في برج العرب بالإسكندرية، يوم 14 سبتمبر الحالي ويستمر حتى 27 من الشهر نفسه.
فيما خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم ، نظيريه النيجيرى والكاميرونى من أجل تنظيم مواجهتين وديتين، تجمعان منتخبيهما مع منتخب الشباب المصري "مواليد 2003".
وكان من المقرر أن يخوض منتخب الشباب المصري مواجهتين وديتين أمام منتخب بنين للشباب، لكن اتحاد بنين لكرة القدم اعتذر عن مشاركة منتخبه في المواجهتين.
ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر مغلق يبدأ يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، واختار الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر مدينة الأسكندرية لاحتضان المعسكر.
ويرى محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، أن البطولة العربية الأخيرة التى خسر المنتخب لقبها أمام السعودية فى المباراة النهائية، شجعت العديد من اللاعبين المحترفين لطلب الانضمام للمنتخب، وحمل ألوان مصر فى المحافل العربية والعالمية.
وقال جابر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المستوى المميز الذى قدمه المنتخب فى البطولة، خاصة فى الأدوار الإقصائية، أظهر الإمكانيات الحقيقية التى تحظى بها الكرة المصرية فى الفئات السنية المختلفة، موضحا أنه تلقى العديد من الرسائل من المحترفين يطلبون تمثيل المنتخب.
وأكد المدير الفنى لمنتخب الشباب أن الجهار الفني يدرس جميع المواهب الموجودة فى الخارج، ويسعى لتحقيق أفضل استفادة منهم، موضحا أن هناك فريق عمل يتابع جميع المباريات الخاصة بالمحترفين، وينتقى المناسب منهم لتمثيل المنتخب.
وقدم منتخب مصر نسخة استثنائية من بطولة كأس العرب للشباب، رغم خسارته للقب على يد المنتخب السعودي في المباراة النهائية التي وصل فيها المنتخبان لضربات الترجيح، بعد انتهاء وقتي المباراة الأصلي والإضافى على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.