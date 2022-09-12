شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو سموحة يكتسحون العبور برباعية تحت أنظار طارق العشري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق ناشئي سموحة فوزًا كبيرًا اليوم الإثنين، على فريق العبور أحد أندية القسم الثاني بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التي أقيمت تحت أنظار طارق العشرى.



وطلب طارق العشرى إقامة هذه المباراة التي شارك فيها اللاعبون الناشئين من أجل الوقوف على مستوى كل لاعب، من أجل تصعيد العناصر المميزة منهم للفريق الأول، حيث يأمل في منح الفرصة للعديد منهم في الفترة المقبلة.

وتضم قائمة اللاعبين الناشئين كلاً من: "محمد الصباحي، يوسف جودة، حسام سعد، أحمد سرحان، عبد الرحمن جنش، محمد رمضان، محمد طلعت، إبراهيم سامي، يحيى ياسر، محمد سعيد (مكرونة)، محمد عميرة، محمود جمعة، أحمد علي أمين، طارق علاء، عزت جميل، أيمن عمرو".

وأكد طارق العشرى على استمرار تصعيد عدد من الناشئين المميزين بالتنسيق بين الجهاز الفني وقطاع الناشئين، وكذلك لاعبين من مواليد 2005 للانضمام للمران الذي سوف يضم 20 لاعبًا في الفترة المقبلة بشكل دائم يوميا.