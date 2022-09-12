شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: خدمة المتحدة للرد على الشائعات "تقتل الأكاذيب فى وقتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى خالد الغندور نجم الزمالك السابق على الخدمة الجديدة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال إذاعة نشرات للرد على الشائعات والأكاذيب في مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والاقتصادية.

قال الغندور في تصريحات خاصة: "الفترة الأخيرة شهدت كذبا وتضليلا على جميع المستويات بما فيها المجال الرياضي، ولا يقتصر على السياسة فقط، وإن الرد أولاً بأول على الشائعات ينهي الشائعة في حينها".

أردف: "السوشيال ميديا سبب أساسي في انتشار الشائعات، وسيكون لها دور في قتل الشائعات في وقتها وفضح الكاذبين على الملأ في نفس الوقت، والشائعات تتسبب في الوقيعة بين الأندية والجماهير المصرية خاصة الأندية الشعبية".

وأكّد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنَّ الانتصار في معركة الوعي كان وما زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة في مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامي على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام ببناء وعي حقيقي.

وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، أنَّه في هذا الإطار تمّ تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، وتُذاع هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وذلك وفقًا لما أذاعته قناة "إكسترا نيوز".