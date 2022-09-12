الامارات | تدشين برنامج «الربع» على قناة دبي الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيمت مساء اليوم الأثنين بفندق الحبتور بالاس في دبي احتفالية بمناسبة تدشين «برنامج الربع» الذي يقدمه على قناة دبي الرياضية الزميل الإعلامي حسن حبيب، وتم خلال الحفل التعريف بفكرة البرنامج وأهدافه كما تم تكريم عدد من رعاة البرنامج.

وشهد حفل التدشين عدد كبير من الرياضيين بحضور مدير قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام أحمد الحمادي ومدير قنوات دبي الرياضية حسن أمين وكذلك النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس رابطة المحترفين عبد الله ناصر الجنيبي.

وكشف مقدم البرنامج الإعلامي حسن حبيب عن أن فكرة البرنامج

نبعت من ثلاثة أمور أساسية تمثلت في اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة والرياضيين ووجود بنية رياضية متطورة في الدولة بجانب حرصهم من خلال البرنامج على مشاركة الرياضيين والاتحادات الرياضية في هذ النشاط الذي يقومون به.

وعبر مقدم البرنامج خلال كلمته في الحفل عن فرحته الغامرة بتدشين البرنامج، مقدما شكره للحضور ولكل الذين أسهموا في إنجاحه ودعموه.

وأضاف حسن حبيب أن البرنامج يعتبر من البرامج الرياضية الترفيهية والرياضية والسياحية، لافتا إلى أن فكرة البرنامج تتمثل في استضافة إثنين من المشاهير سواء كانوا من نجوم الشوشيال ميديا أو من أهل الفن أو حتى من الرياضيين لمشاركتهما في تحدي رياضي أو في مغامرة من المغامرات، مؤكدا أن البرنامج يحتوي مفاجآت كثيرة وهناك أسماء كثرة تشارك في البرنامج.



وأشار حسن حبيب إلى أن البرنامج سيقدم على قناة دبي الرياضية كل يوم إثنين.



