الامارات | عاجل.. تأجيل 3 مباريات في الدوري الإنجليزي بسبب جنازة الملكة إليزابيث

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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تأجيل 3 مباريات في الدوري الإنجليزي بسبب جنازة الملكة إليزابيث والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إنها قررت تأجيل ثلاث مباريات قبل إقامة جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
وأعلنت الرابطة تأجيل مباريات تشيلسي ضد ليفربول، ومانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد يوم الأحد، وبرايتون آند هوف ألبين ضد كريستال بالاس يوم السبت.
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