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الامارات | عاجل.. تأجيل 3 مباريات في الدوري الإنجليزي بسبب جنازة الملكة إليزابيث

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إنها قررت تأجيل ثلاث مباريات قبل إقامة جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وأعلنت الرابطة تأجيل مباريات ضد ، ومانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد يوم الأحد، وبرايتون آند هوف ألبين ضد كريستال بالاس يوم السبت.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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