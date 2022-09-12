صدارة الهدافين شبابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقاسم البرازيلي كارلوس جونيور والأرجنتيني كريستيان جوانكا صدارة الهدافين في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم حتى الآن برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، جعلت من فريقهما الشباب متصدرا لسلم الترتيب بفارق الأهداف عن فريق الهلال مع نهاية الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وسجل كارلوس جونيور أول أهدافه هذا الموسم في مرمى الباطن ثم أتبعه بهدف في شباك أبها وهدف في شباك الطائي.

فيما الأرجنتيني كريستيان جوانكا العائد مجددا لصفوف الليث بعد انتهاء فترة إعارته لنادي العين الإماراتي فقد سجل في الجولة الأولى هدفا أمام الباطن وهدفين أمام الطائي في الجولة الثالثة.

وواصل فريق الشباب تقديم مستوياته اللافتة والمتميزة هذا الموسم بعد تحقيقه العلامة الكاملة (9 نقاط) وبشباك نظيفة من ثلاث مواجهات حتى الآن، كما يملك الفريق الشبابي أقوى خط هجوم في مسابقة الدوري بعد تسجيله 11 هدفا تناوب على تسجيلها كريستيان جوانكا ثلاثة أهداف وكارلوس جونيور ثلاثة أهداف وسانتي مينا هدفين وأرون سالم هدفين وهتان باهبري هدفا.

وللمرة الأولى منذ موسم 2014-2015 يحقق الشباب الفوز في الجولات الثلاث الأولى، دون أن تهتز شباكه. وبدأ الشباب ذلك الموسم بالفوز على الخليج 2-0، ثم هزم الفتح وهجر في الجولتين التاليتين بالنتيجة نفسها.