شكرا لقرائتكم خبر الإصابات تربك الاتحاد قبل مواجهة الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واجه المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد نونو سانتو خلال الجولات الثلاث الأولى ضغوطا فنية بسبب غياب عدد من العناصر لأسباب مختلفة كان أولها تجدد إصابة اللاعب عبدالعزيز البيشي في الركبة وحاجته لعملية ثانية وتمديد فترة علاجه، إضافة إلى إيقاف المدافع مهند الشنقيطي من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لمدة شهرين.

وتلقى نادي الاتحاد ضربة موجعة أخرى أربكت مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو قبل مواجهة الخليج المقبلة، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها المدافع أحمد شراحيلي، تعرضه للإصابة في مفصل الكاحل، يحتاج على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 6 أسابيع، مما يعني غيابه عن مواجهات الخليج، والنصر، والفتح، وضمك، والوحدة.

وتناقش إدارة الاتحاد مع الجهاز الطبي جدوى إجراء مزيد من الكشوفات الطبية أو إعادة الكشوفات التي أجريت لمدافع الفريق أحمد شراحيلي.

وكان اللاعب قد أصيب في مواجهة فريق نادي الرائد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تدخل قوي من لاعب الرائد ألكساندرو ميتريتا، خلال مواجهة الفريقين الماضية، والتي انتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد.

من جهة أخرى لا يزال لاعب وسط الفريق الأول عبدالعزيز البيشي يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد أن أجرى عملية تنظيف الركبة في الرياض ثم عملية أخرى في إسبانيا في 30 أغسطس بعد تجدد آلام الركبة، حيث يستعد لبدء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي ومتابعته من قبل الجهازين الفني والطبي ثم تقييم حالته وجاهزيته بعد 30 يوما لمعرفة إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمها.