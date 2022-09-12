الرياض تحتفي بشعلة دورة الألعاب السعودية 2022

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وأعرب الأمير فهد بن جلوي عن فخره بانطلاق الرحلة، مؤكدا أن مسيرة الشعلة تجسد مفاهيم الحركة الأولمبية من قيم الصداقة والسلام، تحمل مراسم الجري بالشعلة معاني إنسانية قيمة بنشر رسائل الخير والأمل والمحبة، دعيا المواطنين والمقيمين في المملكة إلى المشاركة في هذا الحدث الرياضي.وتتضمَّن رحلةُ الشعلة زيارةَ أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب قرابة 57 معلما شهيرا في جميع أنحاء المملكة.
وستنقل الشعلة خلال رحلة تتابع من قبل الرياضيين سيراً على الأقدام أو باستخدام وسائل نقل أخرى مثل الخيل والمركبات، وسيرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين في المجتمع، ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة.
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