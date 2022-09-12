شكرا لقرائتكم خبر الرياض تحتفي بشعلة دورة الألعاب السعودية 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأول مسيرة الشعلة الخاصة بالنسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية 2022، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة الأوليمبية والبارالمبية السعودية مدير الدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، وذلك قبل أسابيع معدودة على انطلاق أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، حيث ستجوب مسيرة الشعلة طول المملكة وعرضها، في رحلة تقطع خلالها أكثر من 3500 كم للترويج للقيم الإيجابية للألعاب السعودية.

وأعرب الأمير فهد بن جلوي عن فخره بانطلاق الرحلة، مؤكدا أن مسيرة الشعلة تجسد مفاهيم الحركة الأولمبية من قيم الصداقة والسلام، تحمل مراسم الجري بالشعلة معاني إنسانية قيمة بنشر رسائل الخير والأمل والمحبة، دعيا المواطنين والمقيمين في المملكة إلى المشاركة في هذا الحدث الرياضي.

وتتضمَّن رحلةُ الشعلة زيارةَ أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب قرابة 57 معلما شهيرا في جميع أنحاء المملكة.

وستنقل الشعلة خلال رحلة تتابع من قبل الرياضيين سيراً على الأقدام أو باستخدام وسائل نقل أخرى مثل الخيل والمركبات، وسيرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين في المجتمع، ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة.