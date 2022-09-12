شكرا لقرائتكم خبر المسحل: ناد سعودي مهتم بالتعاقد مع رونالدو في الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أنه يود رؤية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، يلعب في الدوري السعودي.

وسبق أن تم ربط رونالدو (37 عاما)، بالابتعاد عن يونايتد في نافذة الانتقالات الصيفية، في وقت أبدى فيه اللاعب البرتغالي الدولي للنادي رغبته في الرحيل.

وأشارت تقارير حينها إلى أنه رفض عرض «سخي» من الهلال بطل الدوري السعودي، كما فشل غريمه النصر في تقديم عرض قبل الموعد النهائي للانتقال.

ولم يتحدث المسحل على وجه التحديد عن اهتمام الأندية المختلفة، لكنه يتوقع أن يكون هناك اهتمام في يناير المقبل.

وقال في تصريحات لموقع «ذا أثليتيك» «هذا غير ممكن اليوم لأن فترة الانتقالات مغلقة الآن، لكننا نود أن نرى لاعبا مثل كريستيانو رونالدو يلعب في الدوري السعودي».

وأضاف «ستجلب هذه الخطوة ردود فعل إيجابية كبيرة وستكون أخبارا جيدة للجميع.

أنا متأكد من أن الجميع يعرف إنجازات وسجلات كريستيانو رونالدو، ولكن أيضا كلاعب يمثل نموذجا يحتذى به».

وتابع «أنا متأكد من أنها ستكون صفقة مكلفة للغاية بالطبع، لكن يمكننا أن نرى أنديتنا تحصل على إيرادات أعلى في العامين الماضيين.

لقد رأينا بالفعل بعض اللاعبين الكبار الذين اعتادوا اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يأتون إلى الدوري السعودي».

وأردف «أنا أحب كريستيانو رونالدو كلاعب وأود أن أراه يلعب في السعودية، لكن هذا لن يحدث قبل يناير للأسف».

وردا على سؤال حول ما إذا كان الانتقال في الشتاء يبدو ممكنا - وإن لم يكن ذلك بالنسبة للهلال، الذي تم منعه من التعاقد مع لاعبين في فترة الانتقالات المقبلة - أضاف المسحل: «بصراحة، ليس لدي الجواب. إذا كنت رئيسًا للنادي، يمكنني أن أعطيك الجواب. لكن زملائي في الأندية ليسوا مضطرين لمشاركتي مفاوضاتهم».

وواصل «لن تكون صفقة سهلة بالنسبة لناد سعودي أو حتى بالنسبة له، لكننا نود رؤيته أو حتى بعض اللاعبين الكبار الآخرين من نفس المستوى».