أخضر التايكوندو يحصد ذهبية بطولة بولندا الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو فهد السميح ذهبية بطولة بولندا الدولية في وزن 54 كجم، التي اختتمت أمس في مدينة وارسو بالجمهورية البولندية.

وبدأ «السميح» مشواره نحو الذهب بالتغلب على لاعب منتخب إسبانيا في دور الـ16، ثم الفوز على لاعب منتخب بريطانيا في دور الـ8 قبل تجاوزه للاعب الإسرائيلي في نصف النهائي.

وبعدها واجه لاعب منتخب كرواتيا جوزيف تسكيرا المصنف الأول في الوزن في هذه البطولة، وتغلب عليه بجولتين مقابل لا شيء، ليتوج بالمركز الأول والميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق.

وسبق ذلك تحقيق اللاعب علي المبروك الميدالية البرونزية في وزن 87 كجم؛ حيث فاز على اللاعب البلجيكي في الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر من لاعب منتخب الصين المصنف الأول في الوزن بجولتين مقابل جولة واحدة.