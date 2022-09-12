شكرا لقرائتكم خبر 10 تغييرات في قائمة الأخضر العابد والمولد يعودان.. وغياب غريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت قائمة الأخضر التي أعلن عنها المدير الفني للمنتخب الوطني «هيرڤي رينارد» للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام بمدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري، 10 تغييرات عن القائمة التي شاركت في المعسكر الإعدادي في شهر مايو الماضي.

ويأتي اسم نواف العابد كأحد أبرز الأسماء التي عادت مجددا لتمثيل المنتخب السعودي بعد أن غاب عنه خلال الفترة الماضية، كما عاد فهد المولد بعد رفع الإيقاف عنه وانضمامه لنادي الشباب بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق الاتحاد.

من جهة أخرى يعد عبدالرحمن غريب لاعب النصر أبرز الأسماء الغائبة بعد أن كان متواجدا في قائمة المدرب رينارد طوال التصفيات الماضية والتي تأهل المنتخب السعودي على إثرها لنهائيات كأس العالم.

وكان المدير الفني هيرڤي رينارد قد أعلن عن اختياراته لقائمة المنتخب مساء أمس الأول الأحد وضمت (26) لاعبا للالتحاق بالمعسكر.

ويأتي هذا المعسكر ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وتقرر أن يخوض الأخضر خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور يوم 23 سبتمبر الجاري، بينما الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في27 من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

وسيغادر «الأخضر» مساء السبت المقبل إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة «الرياض».

يذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.

اختيارات هيرفي رينارد لقائمة الأخضر خلال المعسكر المقبل:

l محمد العويس.

l فواز القرني.

l محمد اليامي.

l نواف العقيدي.

l ياسر الشهراني.

l علي البليهي.

l عبدالإله العمري.

l عبدالله مادو.

l حسان التمبكتي.

l أحمد بامسعود.

l سعود عبدالحميد.

l سلطان الغنام.

l سلمان الفرج.

l عوض الناشري.

l علي الحسن.

l سامي النجعي.

l محمد كنو.

l ناصر الدوسري.

l سالم الدوسري.

l رياض شراحيلي.

l هتان باهبري.

l هيثم عسيري.

l فهد المولد.

l نواف العابد.

l فراس البريكان.

l هارون كمارا.

اللاعبون المستبعدون في القائمة الجديدة:

l أمين بخاري.

l زياد الصحفي.

l علي لاجامي.

l محمد البريك.

l عبدالله عطيف.

l خالد الغنام.

l عبدالرحمن غريب.

l عبدالعزيز البيشي.

l عبدالرحمن العبود.

l عبدالله الحمدان.

اللاعبون الذين استدعاهم المدرب للمرحلة الثانية ولم يوجدوا في المرحلة الأولى:

l نواف العقيدي.

l عبدلله مادو.

l سعود عبدالحميد.

l أحمد بامسعود.

l عوض الناشري.

l رياض شراحيلي.

l هيثم عسيري.

l فهد المولد.

l نواف العابد.

l هارون كمارا.