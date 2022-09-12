زياش يعود إلى تشكيلة منتخب المغرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعى المدرب الجديد للمنتخب المغربي وليد الركراكي الاثنين حكيم زياش إلى تشكيلة «أسود الأطلس»، للمباراتين الإعداديتين لمونديال قطر ضد تشيلي والباراجواي نهاية الشهر الحالي.

وكان زياش البالغ 29 عاما، جناح تشلسي الإنجليزي، أكد اعتزاله اللعب دوليا بسبب خلاف مع المدرب السابق البوسني وحيد خليلودجيتش وهو أحد الأسباب التي أدت إلى إقالة الأخير من منصبه.

وقال الركراكي خلال مؤتمر صحفي لإعلان تشكيلته الأولى منذ تعيينه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب إن «التواصل مع زياش كان سهلا وأنا مرتاح لأننا فعلنا كل ما في وسعنا لكي يعود وهو وافق على العودة».

وأضاف «تحدثت إليه كمدرب للمنتخب وشرحت له بأننا بحاجة إلى أفضل اللاعبين وهو بينهم ولا يمكن أن نخوض نهائيات كأس العالم في غياب لاعب بقيمة وجودة زياش».

وتابع «زياش سيعطينا الإضافة وسيأتي ليقاتل. زياش يحب بلاده وأظهر ذلك منذ البداية بتفضيله الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي على غرار (أشرف) حكيمي و(نصير) مزراوي خلافا للاعبين آخرين، وبالنسبة لي اللاعب الذي يختار بلاده سأساعده ولكن بالجودة».