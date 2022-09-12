السبت الممتاز يفقد لقبه حدادا على الملكة إليزابيث الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 10 سبتمبر 2022 يوم السبت، المتعارف عليه في الأوساط الكروية بالسبت الممتاز، يفقد اللقب الذي ظل محافظا عليه نحو 30 عاما بدأت منذ إطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1992م.

وتصدر هاشتاق السبت الممتاز الترند على تويتر لأكثر من ثلاثة أيام، يتداول خلالها المغردون «ميمز» معبرة عن المملل، وتغريدات تدعي فقدان السبت للقب ممتاز وتحوله إلى ضعيف جدا، وأخرى تنعته بالسبت المقبول بعد توقف الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.

فيما جاءت بعض التغريدات لتؤكد بأن غياب «البريميرليغ» فرصة لمتابعة دوريات أخرى والتعرف على مستوياتها، أكد البعض بأنهم أمضوا يوم السبت الماضي في متابعة الأفلام وقراءة الروايات.

يشار إلى أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» الذي ينطلق في شهر أغسطس وينتهي في شهر مايو، تقام يومي السبت والأحد ومن هنا جاءت التسمية «السبت الممتاز».

يذكر أن موسم 2022–23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أول موسم يأخذ إجازة لمدة ستة أسابيع بين نوفمبر وديسمبر 2022 للسماح بأول كأس عالم شتوي، مع عودة مباريات يوم الملاكمة.

مباريات السبت الممتاز المؤجلة

