شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: خدمة المتحدة للرد على الشائعات "خطوة إيجابية" ولا بد من "ردع" مردديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق بالخدمة الجديدة، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال إذاعة نشرات للرد على الشائعات والأكاذيب في مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والاقتصادية.

وقال ريان، في تصريحات خاصة: الخدمة حاجة جيدة، ومش أي حد يطلع يتكلم بخصوص أخبار الوسط الرياضي، والتصحيح اللي بيطلع سواء عن تعاقدات او غيره".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "المفروض الخبر يطلع من مصدر موثوق لكن أي حد يطلع شائعات زي ما حد طلع وقال اني شتمت الأهلي لازم يكون فيه مصدر نرجع له تاني عشان نبقى عارفين الحقائق ومنع مردد الشائعات من إطلاقها".

وتابع: "لازم يكون فيه عقاب على الشائعات وأتمنى ردع الناس اللي بتطلع شائعات وهذه خطوة إيجابية وتمشي على المسار الصحيح بالنسبة للشركة المتحدية للخدمات الإعلانية".

وأكّد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنَّ الانتصار في معركة الوعي كان وما زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة في مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامي على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام ببناء وعي حقيقي.

وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، أنَّه في هذا الإطار تمّ تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، وتُذاع هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وذلك وفقًا لما أذاعته قناة «إكسترا نيوز».