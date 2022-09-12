شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: خدمة الشركة المتحدة للرد على الشائعات رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن طارق يحيى، نجم الزمالك سابقا، الخدمة الجديدة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال إذاعة نشرات للرد على الشائعات والأكاذيب في مختلف المجالات.

وقال يحيى، في تصريحات خاصة: "الخدمة الجديدة التي أطلقتها الشركة المتحدة رائعة لأنها سترد بقوة على الشائعات الكاذبة من بدايتها سواء السياسية أو الرياضية او الاقتصادية وتخلي الناس لديهم معلومة دقيقة بشأن ما يتردد من معلومات ومدى صحتها من عدمه".

شدد نجم مصر والزمالك الأسبق، على أن خدمة الرد على الشائعات والأكاذيب خطوة جيدة للرد على ما يطلق من شائعات بشأن البلد وتهدم الأكاذيب التي تثار لهدم الوطن".

وأضاف يحيى: "أشكر الشركة المتحدة صاحب فكرة الرد على الشائعات؛ لأنها ستعود بالنفع على الرياضة المصرية".

وأكّد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنَّ الانتصار في معركة الوعي كان وما زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة في مختلف إصداراتها الصحفية والتليفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامي على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام ببناء وعي حقيقي.

وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، أنَّه في هذا الإطار تمّ تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، وتُذاع هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وذلك وفقًا لما أذاعته قناة «إكسترا نيوز».