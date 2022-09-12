تعليمات خاصة من فيريرا لسيف الدين الجزيرى

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي .

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة خلال مران اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى.

وشهدت الفقرة التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وتم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، وقامت كل مجموعة بخوض تدريبات بدنية بالكرة وبدونها تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال