شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية بين لاعبى الزمالك استعدادًا لبطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشهدت التقسيمة ظهور الرباعي محمد عواد ويوسف إبراهيم "أوباما" وزكريا الوردي ومحمد عبد الشافي بمستوى جيد، وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال التقسيمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.