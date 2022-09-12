عودة الدوري الإنحليزي من جديد مع تأجيل بعض المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز استئناف الدوري مع تأجيل ٣ مباريات من الجولة الثامنة.

وكانت رابطة "بريميرليج" قررت في وقت سابق، تأجيل مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي خلال بيان لها عن استئناف الدوري مع تأجيل ٣ مباريات من الجولة الثامنة وهي مواجهات كلا من تشلسي ضد ليفربول، مانشستر يونايتد ضد ليدز، ويونايتد برايتون ضد كريستال بالاس.



وسيلعب 7 مباريات من الجولة الثامنة في أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة بينما 3 مباريات تم تأجيلها.



الجدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزي أصدر بيان منذ ساعات عن عودة المباريات: "سيكون هناك تنسيق بين بطولات الدوري والأندية مع السلطات المختصة لتنظيم هذه المباريات".

وأضاف: "سنوصي الأندية والبطولات والمسابقات في جميع أنحاء البلاد بالتزام الصمت لمدة دقيقة قبل بدء المباريات وارتداء شارات سوداء".

واختتم بيان الاتحاد الإنجليزي: "جميع مباريات كرة القدم المقررة سيتم تأجيلها في يوم جنازة الملكة يوم الاثنين 19 سبتمبر".