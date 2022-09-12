قبل المواجهة المرتقبة ماني يحذر مولر من التمرير لليفاندوفسكي بالخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد النجم الألماني توماس مولر، أن فريقه يركز على تحقيق الفوز أمام برشلونة، في المباراة التي ستجمع الفريقين، غدًا الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا، بقيادة تحكيمية للهولندي داني ماكيلي، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.

وتحدث مولر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة قائلًا: "نريد الفوز دائمًا، ولتحقيق ذلك، علينا أن نكون في حالة من التركيز الشديد، خاصة عند خسارتنا الكرة، لأن فريق برشلونة يمثل خطورة كبيرة عندما يستحوذ لاعبوه على الكرة، وأعتقد أن المباراة ستكون مفتوحة وعامرة بالأهداف".

وتابع مهاجم منتخب ألمانيا: "لم تكن نتائجنا جيدة طوال الفترة الماضية بالدوري الألماني، لقد لعبنا أمام منافسين أقوياء جدًا دفاعيًا، لكن هذه المواجهة ستكون مختلفة بكل تأكيد، برشلونة يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمامنا لإرضاء جماهيره، ونحن أيضًا، لا نركز سوى على الفوز باللقاء".

وعن مواجهة زميله السابق ليفاندوفسكي، قال مولر: "كان لدينا تناغم كبير للغاية أثناء وجوده، لكن الآن، لدينا تنوع هجومي رائع، لكن بالطبع نفتقد لهداف بقيمة ليفا، إلا أننا سنحاول تعويض رحيله".

وأضاف: " طوال الفترة الماضية، ظل ماني يذكرني مازحًا ألا أمرر الكرة لليفاندوفسكي عن طريق الخطأ، يجب علينا التركيز على أسلوبنا الخاص، وألا نركز فقط على ليفاندوفسكي".

وأنهى مولر حديثه قائلًا: "أتواصل مع ليفاندوفسكي دائمًا عبر الهاتف، منذ رحيله عن الفريق ونحن نتحدث في العديد من الأمور، فهو صديقي بعيدًا عن كل شيء".