مصدر في فاركو: أخطرنا الزمالك بشراء صبحي قبل نهاية أغسطس.. واللاعب من حقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

أكد مصدر مسؤول داخل نادي فاركو، أن إدارة ناديه أخطرت الزمالك بتفعيل بند شراء اللاعب محمد صبحي قبل انتهاء الموسم الماضي، مما يعني صحة الإجراءات.

وأوضح المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إخطار فاركو للزمالك كان يوم 28 أغسطس الماضي، أي قبل انتهاء الموسم السابق بأيام قليلة.

وكان صبحي قد لعب في صفوف فاركو معارًا من الزمالك خلال الموسم الماضي، مع وجود بند بأحقية الشراء نهائيًا بشرط إخطار الزمالك كتابيًا بتفعيل هذا البند خلال سبعة أيام من انتهاء الموسم الماضي.

وقال المصدر: "أخطرنا الزمالك بالفعل بتفعيل بند شراء محمد صبحي، الإخطار تم يوم 28 أغسطس الماضي".

واختتم: "موقفنا سليم لأننا أخطرنا الزمالك بتفعيل البند قبل نهاية الموسم الماضي، ولم ننتظر حتى الموعد النهائي المحدد في بند التفعيل المدرج ضمن العقد السابق".

وشهدت الساعات الماضية جدلًا بسبب إعلان الزمالك عودة محمد صبحي مرة أخرى إلى صفوفه، بعد أيام من إعلان فاركو تفعيل بند الشراء بينما أعلنت القلعة البيضاء رسميًا عودة اللاعب.