لاعب مانشستر سيتي: كنت مشجعًا ليونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

اعترف مانويل أكانجي، لاعب مانشستر سيتي، أنه كان يشجع الغريم مانشستر يونايتد في وقت سابق، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الديربي هو أكثر مباراة ينتظرها في الوقت الحالي.

وانتقل أكانجي إلى مانشستر سيتي هذا الصيف قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، وقد يلعب أمام فريقه السابق بعد غدٍ الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، في أولى مبارياته بملعب "الاتحاد".

وكان أكانجي انتقل من بازل إلى دورتموند عام 2018.

وسئل أكانجي عن تصريحات سابقة قال فيها إنه يريد الانتقال لمانشستر يونايتد، فرد قائلًا "نعم قلت ذلك لكن عام 2008 بعدما انتقلت إلى بروسيا دورتموند، أيضًا قلت وقتها إني كنت مشجعًا ليونايتد في طفولتي".

وأضاف، فيما أبرزته صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الإثنين، "عندما تصل إلى مرحلة معينة من مسيرتك في كرة القدم، لا يمكن أن تكون مشجعًا لفريق معين لأن الأمر ينتهي بك إلى مواجهة هذه الفرق، وبالتالي لا تصبح مشجعًا لها كما كنت في الطفولة".

وتابع "أيضًا كان هناك سوء فهم، سئلت وقتها ما هو طموحي، وقلت أن ألعب لأفضل نادٍ في العالم، واستنتج الناس أنني أعتبر مانشستر يونايتد أفضل نادٍ في العالم، لكني لم أقل شيئًا من هذا القبيل أبدًا".

وواصل "حبي لمانشستر يونايتد انتهى عندما انتقلت إلى بازل، وقتها لعبت ضده في دوري أبطال أوروبا، النادي الذي أحبه أصبح خصمي".

وانتقل أكانجي إلى بازل عام 2015 بعدما رحل عن فينترتور السويسري.

واختتم النجم السويسري تصريحاته بالقول "أكثر مباراة أتطلع أليها هي ديربي مانشستر، كي أهزم مانشستر يونايتد، الفوز عليه في ملعبه سيكون رائعًا".