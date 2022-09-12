سيراميكا يعلن رحيل شادي حسين.. وتكهنات حول انتقال إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رحيل شادي حسين، مهاجم الفريق، بعد 8 أعوام، وسط تكهنات حول انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مصدر بالأهلي أشار في وقت سابق إلى أن النادي حسم صفقة ضم شادي حسين، على أن ينتقل أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا كليوباترا.

وذكر سيراميكا كليوباترا، في بيان رسمي، "بعد رحلة كفاح طويلة امتدت لأكثر من 8 سنوات، خرج شادي حسين، الهداف التاريخي لنادي سيراميكا كليوباترا، من الباب الكبير، وصلت رحلة النجاح إلى المحطة الأخيرة، كان فيها النجم الكبير، المثل والقدوة".

وأضاف "غادر الهداف التاريخي مقعده، بعد أن سطر في آخر صفحات الكفاح، تألقا كفل انضمامه لمنتخب مصر لأول مرة، بعد تسجيل 10 أهداف، وظل حتى اللحظة الأخيرة يقاتل مع زملائه، دفاعًا عن شرف قميص سيراميكا كليوباترا".

واختتم "تعرب إدارة نادي سيراميكا كليوباترا عن اعتزازها الكبير بالنجم شادي حسين، وتثمن جهوده على مر السنين في الدفاع عن اسم وكيان النادي، فإنها تتمنى له دوام التوفيق والتألق، خلال خطوته الجديدة، معربة عن أملها في استمرار تألقه مع منتخب مصر، تحت قيادة روي فيتوريا".