"عملية أمنية غير مسبوقة" .. مباراة تشيلسي وليفربول مهددة بالإلغاء ( تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباراة أرسنال وأيندهوفن التي كان من المفترض إقامتها الخميس المقبل في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة الدوري الأوروبي على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه إن سبب تأجيل المباراة هو الضغوط المشددة على الشرطة بسبب الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالأحداث الجارية والحداد الوطني بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل " الإنجيلزية إن "عدم كفاية أفراد الشرطة" في لندن قبل جنازة الملكة يرجع بسبب " العملية الأمنية غير مسبوقة" في العاصمة لتأمين جنازة الملكة التي من المنتظر أن تشهد حضور مئات الآلاف من الأشخاص للحدث التاريخي.

ووفقاً للصحيفة الإنجليزية فإن سيتم نشر ما يصل إلى عشرة آلاف ضابط شرطة في لندن لتأمين الجناز التي تقام الأثنين القادم

وكشفت الصحيفة أن هناك احتمالات بإلغاء المزيد من مباريات في العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع لنفس السبب أهمام تشيلسي وليفربول.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى في المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع وتشمل تشيلسي وليفربول وبرينتفورد وأرسنال بعد ظهر يوم الأحد ، بالإضافة إلى توتنهام وليستر سيتي مساء السبت.

وتم تأجيل جميع مباريات كرة القدم في المملكة المتحدة في بداية الأسبوع الجاري بعد وفاة الملكة البالغة من العمر 96 عامًا يوم الخميس الماضي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إقامة مباريات يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع كما هو مخطط له بالإضافة إلى مباراة تشيلسي ضد ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا والمقرر أن تقام يوم الأربعاء.

وتعقد اجتماعات تضم الأندية والشرطة والمسئولين عن كرة القدم اليوم الاثنين لتحديد المباريات التي يمكن أن تستمر والأخرى التي سيتم تأجيلها.

ولكن هناك صعوبات أخرى بسبب و عدم وجود شاحنات بث تلفزيوني بسبب التغطية الشاملة لوفاة الملكة على قناة سكاي نيوز.

وأقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، دقيقة صمت قبل المباريات ، مع ارتداء شارات سوداء ، وتنكيس العلم الإنجليزي ، وعزف النشيد الوطني قبل المباريات التي ستقام.

وفيما يلي موقف المباريات خلال الفترة القادمة:

يوم الثلاثاء

من المقرر أن يستضيف ليفربول أياكس في دوري أبطال أوروبا وحتى الأن المباراة ستقام في موعدها

الأربعاء

وستلعب مباراة تشيلسي مع ريد بول سالزبورج كما هو مخطط لها وأيضاً مباراة مانشستر سيتي أيضا في دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند في ملعب الاتحاد.

الخميس

تم تأجيل مواجهة آرسنال في الدوري الأوروبي مع أيندهوفن فيما أكد مانشستر يونايتد على موقعه الرسمي على الإنترنت أن رحلته إلي مولودوفا لمواجهة شيريف لن تتأثر .

الجمعة

ومن المقرر استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز م، عندما يستضيف أستون فيلا ساوثامبتون ويسافر فولهام لمواجهة نوتنجهام فورست ولا يوجد أى عائق لإقاة المباراتين.

السبت

في لندن ، يلتقي توتنهام مع ليستر مساءاً ، لكن هذا المباراة مهددة حتى الأن بسبب عدم كفاية الشرطة وشاحنات بث المباريات

ومن المقرر أن يستضيف وولفرهامبتون مانشستر سيتي في الساعة 12:30 ظهرا ، ويستقبل نيوكاسل بورنموث في المباراة الوحيدة في الثالثة عصرا وحتى الأن لا توجد صعوبات في إقامة المباراتين.

الأحد

يلعب برينتفورد مع أرسنال ويستضيف تشيلسي على أرضه أمام ليفربول في لندن قبل يوم واحد فقط من جنازة الملكة وليدز ومانشستر يونايتد ستتم يوم في أولد ترافورد وجميع هذه المباريات مهددة.