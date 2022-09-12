كلوب يعلن غياب نجم ليفربول حتى أكتوبر ويضع يده على سبب رباعية نابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن أندي روبرتسون، ظهير الفريق، سيغيب حتى بداية أكتوبر المقبل على الأقل، بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أن 8 لاعبين كانوا دون مستواهم خلال مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول على يد نابولي بنتيجة 1-4 يوم الأربعاء الماضي في الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول نظيره أياكس غدًا الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الثانية من البطولة.

وقالت كلوب، في المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، "روبرتسون ليس جاهزًا بنسبة 100%، سيكون خارج الحسابات على الأقل لما بعد فترة التوقف الدولي".

وكان روبرتسون خرج مصابًا من مباراة نابولي الأخيرة.

وبذلك ينضم روبرتسون لقائمة إصابات ليفربول في مباراة أياكس، والتي تضم أيضًا كورتيس جونيز، وأليكس تشامبرلين، ونابي كيتا.

وعن مباراة أياكس، أضاف كلوب "يجب أن نظهر رد فعل، نحن نعلم ذلك، أعتقد أن أياكس في وضع أفضل منا كثيرًا، إنه مرة أخرى في عملية إعادة بناء ضخمة، لكن ليس غريبًا أنه يقوم بعمل جيد في المباريات الأخيرة".

وتابع "شاهدنا مباراة نابولي عدة مرات، كان عرضًا مرعبًا، أظهرت للاعبين المشاكل التي عانينا منها، هم كانوا يعلمون أخطائهم، ولكن مشاهدة المباراة مرة أخرى تجعل الأمور أوضح".

وواصل "مباراة نابولي كانت أسوأ مباراة خضناها منذ قيادتي الفريق، ورغم ذلك خضنا مباريات أخرى سيئة، ربما يتذكر الجميع لقاء أستون فيلا، ومباريات أخرى افتقدنا فيها السرعة، لكن كانت هناك دائمًا لمحات منا، في تلك المباريات، لكن في مباراة نابولي بالذات لم نقدم شيئًا".

واختتم المدرب الألماني تصريحاته بالقول "أعتقد أن الأخطاء الفردية وراء الخسارة من نابولي، لأن 8 لاعبين من أصل 11 كانوا دون مستواهم تمامًا، لكن في كرة القدم، عليك حل المشاكل الفردية، وهذا ما يتعين علينا القيام به".