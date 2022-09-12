جلسة تفصل نجم الجيش عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تعقد إدارة الزمالك مع نظيرتها بطلائع الجيش، جلسة من أجل التعاقد مع عمرو السيسي لاعب وسط الجيش.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الزمالك يرغب في ضم اللاعب وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بعقده".

واضاف ذات المصدر، "هناك جلسة خلال ساعات لحسم الأمور بين إدارة طلائع الجيش والزمالك لضم اللاعب بشكل رسمي".

في سياق متصل، أكد مصدر أن الزمالك أنهى صفقة مصطفى الزناري لمدة أربعة مواسم خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الزمالك أنهى الاتفاق بنجاح مع إدارة طلائع الجيش وتم حسم كافة الأمور.

وتابع: "الزمالك حصل على توقيع اللاعب لمدة ٤ سنوات بداية من الموسم المقبل ويتبقى فقط الإعلان الرسمي".

وأضاف: "الزمالك ينتظر الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من طلائع الجيش للإعلان رسمي عن الصفقة".

وأتم أن إدارة طلائع الجيش سترسل الاستغناء الخاص باللاعب، خلال ساعات قليلة.