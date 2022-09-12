الامارات | رونالدو يرفض عرضا مغريا من الدوري السعودي.. والمسحل يتمنى انضمامه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين إنه يتمنى انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد لأحد أندية الدوري السعودي.

وزاد الحديث عن رحيل رونالدو (37 عاما) عن يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية لرغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكن النادي الإنجليزي شدد على أن قائد المنتخب البرتغالي ليس للبيع.

ويشارك يونايتد في الدوري الأوروبي بعد فشله في الوجود ضمن المربع الذهبي للدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أن رونالدو رفض عرضا مغريا من أحد أندية الدوري السعودي دون الكشف عن هوية هذا النادي.

وأبلغ المسحل موقع (ذا أثليتيك) بأنه يتمنى انضمام اللاعب البرتغالي إلى أحد أندية الدوري المحلي، رغم أنه أقر بأن صفقة بهذا الحجم لن تكون سهلة لا للاعب ولا للنادي الذي قد يتعاقد معه.

وقال المسحل «هذا ليس ممكنا في الوقت الراهن لأن فترة الانتقالات في السعودية انتهت، ولكننا نود أن نرى لاعبا بحجم كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي،

»لم لا؟ أنا واثق أنها ستكون صفقة باهظة للغاية بالطبع، لكن عائدات أنديتنا في زيادة خلال العامين الماضيين. هناك العديد من اللاعبين البارزين سبق لهم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز انتقلوا إلى الدوري السعودي«.

وتابع»أحب كريستيانو رونالدو كلاعب وأود أن أراه يلعب في السعودية، لكن للأسف هذا لا يمكن حدوثه قبل يناير«.

وأضاف «صفقة بهذا الحجم ستأتي بنتائج إيجابية هائلة، الجميع يعلمون إنجازات كريستيانو رونالدو، كما أنه مثل أعلى كلاعب».

وشارك رونالدو، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، مرة واحدة في التشكيلة الأساسية ليونايتد في ست مباريات في الدوري تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تن هاج.