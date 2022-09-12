شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة بدنية للاعبى الزمالك فى مران اليوم استعدادا لمواجهة بطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة خلال مران اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى.

وشهدت الفقرة التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وتم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، وقامت كل مجموعة بخوض تدريبات بدنية بالكرة وبدونها تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيليكت سبورت التشادي المقرر لها 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.